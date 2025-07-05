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В Нальчике после нападения на сотрудника ДПС открыли стрельбу

В Нальчике после нападения на сотрудника ДПС открыли стрельбу
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В центре Нальчика в Кабардино-Балкарии во время задержания напавших на сотрудника ДПС началась стрельба, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, стрельбу открыли около 18:00 мск на проспекте Ленина в центре города. Он добавил, что есть пострадавшие. В республиканскую клиническую больницу доставили двух человек, их состояние пока неизвестно.

В Нальчике неизвестные напали на патруль полиции
Общество

Ранее в Нальчике неизвестные напали на сотрудника ДПС. Глава республики Казбек Коков уточнил, что злоумышленники использовали холодное оружие. По данным «РИА Новостей» и телеграм-канала Mash нападавших было двое. Коков заявил, что одного из них убили. 

МВД региона сообщило, что нападавший «был ликвидирован», а один из сотрудников полиции получил ранения и доставлен в медицинское учреждение.

В Нальчике после нападения на сотрудника ДПС открыли стрельбу

В областном Минздраве также сообщили, что в Республиканскую клиническую больницу доставили пострадавшего сотрудника ДПС. Он поступил с многочисленными ножевыми ранениями и находился в крайне тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов — ст. 317 Уголовного кодекса России. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

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Теги
Полина Дуганова
Нальчик Кабардино-Балкария нападение ДПС стрельба Россия
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