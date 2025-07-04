В Нальчике неизвестные напали на патруль полиции
В Нальчике была открыта стрельба, есть пострадавшие, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, нападение произошло в центре города. Неизвестные напали на полицейских, один из правоохранителей ранен, сообщают ТАСС и телеграм-канал Mash.
Канал показал видео, на котором слышны звуки выстрелов, видно, как двое мужчин убегают от стреляющего.
По сведениям Mash, нападавшие были вооружены ножами, один из них был убит, а второй задержан.
Улицу, где произошло нападение, перекрыли, пишет канал. Источник «РИА Новости» говорил, что нападение было совершено на проспекте Ленина.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в телеграм-канале, что нападение произошло около 18:00 по местному времени (совпадает с мск). Он подтвердил, что у нападавших было холодное оружие.
«Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Коков.
Он призвал граждан сохранять спокойствие, добавив, что ситуация находится на контроле.
В конце февраля нападение на полицейских произошло в Новой Москве. Сотрудники ДПС остановили машину, чтобы проверить документы. Из автомобиля вышли двое мужчин и напали на правоохранителей.
Одного из подозреваемых задержали на следующий день. Следственный комитет возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
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