 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Нальчике неизвестные напали на патруль полиции

Два человека напали на полицейских с ножами, был ранен сотрудник ДПС. Одного нападавшего убили на месте, второго задержали

В Нальчике неизвестные напали на патруль полиции
Video

В Нальчике была открыта стрельба, есть пострадавшие, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, нападение произошло в центре города. Неизвестные напали на полицейских, один из правоохранителей ранен, сообщают ТАСС и телеграм-канал Mash.

Канал показал видео, на котором слышны звуки выстрелов, видно, как двое мужчин убегают от стреляющего.

По сведениям Mash, нападавшие были вооружены ножами, один из них был убит, а второй задержан.

Улицу, где произошло нападение, перекрыли, пишет канал. Источник «РИА Новости» говорил, что нападение было совершено на проспекте Ленина.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в телеграм-канале, что нападение произошло около 18:00 по местному времени (совпадает с мск). Он подтвердил, что у нападавших было холодное оружие.

«Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Коков.

Он призвал граждан сохранять спокойствие, добавив, что ситуация находится на контроле.

В Подмосковье напали с ножом и молотком на пассажиров электрички
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце февраля нападение на полицейских произошло в Новой Москве. Сотрудники ДПС остановили машину, чтобы проверить документы. Из автомобиля вышли двое мужчин и напали на правоохранителей.

Одного из подозреваемых задержали на следующий день. Следственный комитет возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Нальчик Кабардино-Балкария стрельба ДПС
Материалы по теме
Двое пожарных погибли при стрельбе из засады во время тушения в Айдахо
Общество
Глава Кабардино-Балкарии рассказал о нападении на полицейских в Нальчике
Общество
В Омске задержали мужчину, напавшего с ножом на работников вокзала
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Футболист сборной Бразилии перешел в «Зенит» за €25 млн Спорт, 20:31
«Локомотив» расторг контракт с черногорским футболистом Спорт, 20:30
В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом девятилетнего мальчика Общество, 20:17
Сеул отправит посланника в Россию из-за партнерства Москвы и Пхеньяна Политика, 20:13
Армения выразила протест России из-за «враждебной пропаганды» Политика, 20:08
УЕФА оштрафовал «Челси» и «Барселону» на €31 млн и €15 млн Спорт, 20:06
Telegram сообщил, что у мессенджера не было технических неполадок Общество, 19:46
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Надежда Савченко опровергла, что попала в российский плен Политика, 19:40
Нижегородский губернатор заявил, что сбои интернета мешают его работе Политика, 19:27
Глава Кабардино-Балкарии рассказал о нападении на полицейских в Нальчике Общество, 19:14
В Нальчике неизвестные напали на патруль полиции Общество, 19:08
Маск назвал главную задачу анонсированной им новой партии в США Политика, 19:03
Знакомый подорвавшейся с экс-мэром Луганска женщины рассказал о ней Политика, 18:54
Эксперты назвали самые эффективные инструменты рекламы и продвижения Отрасли, 18:52