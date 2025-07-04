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Глава Кабардино-Балкарии рассказал о нападении на полицейских в Нальчике

Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия, нападавший убит, сообщил глава республики Казбек Коков.

«Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле», — написал он в своем телеграм-канале.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщал, что стрельба произошла во время задержания подозреваемых. По данным Mash, нападавших, предположительно, было двое, один убит на месте, второй пытался сбежать. 

Глава Кабардино-Балкарии рассказал о нападении на полицейских в Нальчике
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Нальчик Кабардино-Балкария Казбек Коков нападение на полицейских
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