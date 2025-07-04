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После нападения на полицейских в Нальчике возбудили уголовное дело

После нападения на полицейских в Нальчике возбудили уголовное дело
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Следственные органы завели уголовное дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов в Нальчике, сообщило СУ СК России по региону в телеграм-канале.

Прокуратура республики взяла под контроль расследование дела, заявила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«По предварительной информации, сегодня, 4 июля 2025 года, в г. Нальчике напали на экипаж сотрудников Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике, один из которых ранен», — говорится в сообщении.

Глава Кабардино-Балкарии рассказал о нападении на полицейских в Нальчике
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Фото:Дарья Широкова / РБК

На месте происшествия работу правоохранительных органов координируют зампрокурора республики Денис Жуков и прокурор Нальчика Аслан Каншаов.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса, — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Полицейскими нападавший был убит. Получившего ранения сотрудника ГАИ доставили в медицинское учреждение. Глава республики Казбек Коков рассказал, что нападавший использовал холодное оружие. Mash писал, что в нападении участвовали двое.

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Полина Минаева
уголовное дело Кабардино-Балкария нападение ГАИ прокуратура
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