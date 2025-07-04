После нападения на полицейских в Нальчике возбудили уголовное дело
Следственные органы завели уголовное дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов в Нальчике, сообщило СУ СК России по региону в телеграм-канале.
Прокуратура республики взяла под контроль расследование дела, заявила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«По предварительной информации, сегодня, 4 июля 2025 года, в г. Нальчике напали на экипаж сотрудников Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике, один из которых ранен», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работу правоохранительных органов координируют зампрокурора республики Денис Жуков и прокурор Нальчика Аслан Каншаов.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса, — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Полицейскими нападавший был убит. Получившего ранения сотрудника ГАИ доставили в медицинское учреждение. Глава республики Казбек Коков рассказал, что нападавший использовал холодное оружие. Mash писал, что в нападении участвовали двое.
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