Средства ПВО за три часа сбили 12 украинских дронов в двух регионах
Российские средства ПВО с 13:00 до 16:00 мск уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
Семь дронов перехватили над территорией Брянской области, пять — над Орловской областью, уточнило военное ведомство.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Средства ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов над тремя регионами России в период с 8:00 до 11:00 мск 4 июля.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на регион один дрон взорвался рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский. Из-за удара пострадали женщина и ее маленькая дочь.
Позже в селе Ясные Зори в Белгородской области еще один дрон ударил по сельскохозяйственному предприятию, в результате пострадали семь человек.
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