Силы ПВО уничтожили над Россией шесть дронов за три часа

Фото: Минобороны России

Средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских дронов самолетного типа над тремя регионами России в период с 8:00 до 11:00 мск, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Три беспилотника были ликвидированы в небе над Удмуртией, два — над Белгородской областью, один — над Самарской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на регион один дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский. Из-за удара пострадали женщина и ее маленькая дочь. У первой — ссадины ноги и баротравмы, у второй — ссадины шеи. Семья отказалась от госпитализации. Ударом БПЛА также разбило стекла в доме.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщал утром в своем телеграм-канале о введении угрозы атаки БПЛА в Ижевске и некоторых районах республики, например, в Кизнерском, Можгинском, Камбарском и других. Позже Бречалов отчитался об уничтожении силами ПВО дронов, один из них летел на Ижевск.