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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО уничтожили над Россией шесть дронов за три часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских дронов самолетного типа над тремя регионами России в период с 8:00 до 11:00 мск, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Три беспилотника были ликвидированы в небе над Удмуртией, два — над Белгородской областью, один — над Самарской.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на регион один дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом в поселке Октябрьский. Из-за удара пострадали женщина и ее маленькая дочь. У первой — ссадины ноги и баротравмы, у второй — ссадины шеи. Семья отказалась от госпитализации. Ударом БПЛА также разбило стекла в доме.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщал утром в своем телеграм-канале о введении угрозы атаки БПЛА в Ижевске и некоторых районах республики, например, в Кизнерском, Можгинском, Камбарском и других. Позже Бречалов отчитался об уничтожении силами ПВО дронов, один из них летел на Ижевск.

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Софья Полковникова
Самарская область Удмуртия Белгородская область дроны
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