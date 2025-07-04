Путин провел заседание Совбеза об обороте наркотиков. Видео
Президент России Владимир Путин по видео провел совещание с постоянными членами Совбеза, сообщила пресс-служба Кремля.
Темой совещания стала борьба с незаконным оборотом наркотиков, которую Путин назвал одним из важнейших направлений правоохранительной деятельности. Президент отметил, что в настоящий момент в России принята и действует стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030 года, и предложил проанализировать работу в рамках реализации этой стратегии.
В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее оперативное заседание Совбеза России с участием Путина анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что на ближайшее время у российского лидера не запланировано участие в мероприятиях с большим количеством людей.
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