Песков анонсировал оперативное заседание совбеза России с участием Путина
У президента России Владимира Путина на ближайшее время не запланировано участие в мероприятиях с большим количеством людей. Вместо этого он проведет заседание с членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Крупных публичных [выступлений] нет. Будет оперативный Совбез» — сказал Песков, ответив на вопрос журналистов о повестке дня президента.
Накануне, 3 июля, у Путина состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Беседа продлилась около часа и стала шестой по счету с начала нового срока главы белого дома.
В Кремле назвали вчерашний телефонный разговор «откровенным, деловым и конкретным».
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