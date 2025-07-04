Песков анонсировал оперативное заседание совбеза России с участием Путина

Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС)

У президента России Владимира Путина на ближайшее время не запланировано участие в мероприятиях с большим количеством людей. Вместо этого он проведет заседание с членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Крупных публичных [выступлений] нет. Будет оперативный Совбез» — сказал Песков, ответив на вопрос журналистов о повестке дня президента.

Накануне, 3 июля, у Путина состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Беседа продлилась около часа и стала шестой по счету с начала нового срока главы белого дома.

В Кремле назвали вчерашний телефонный разговор «откровенным, деловым и конкретным».