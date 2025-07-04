 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Стала известна дата прощания с погибшим при взрыве экс-мэром Луганска

Прощание с погибшим при взрыве экс-мэром Луганска Пилавовым пройдет 5 июля
Сюжет
Военная операция на Украине
Манолис&nbsp;Пилавов
Манолис Пилавов (Фото: Правительство ЛНР)

Прощание с бывшим мэром Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим при взрыве в центре города, состоится 5 июля, сообщила в телеграм-канале пресс-служба правительства ЛНР.

Церемония пройдет в луганском храме в честь иконы Божией Матери «Умиление» с 10:00 до 12:00.

«РИА Новости» узнало, что убившую экс-мэра Луганска использовали втемную
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Пилавов погиб днем 3 июля в результате взрыва на улице Тараса Шевченко в центре Луганска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, по предварительным данным, его подорвала женщина-смертница.

СК квалифицировал произошедшее как теракт. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что «виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание».

УНИАН и «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинской спецслужбе сообщили, что Пилавов был убит представителями Службы безопасности Украины (СБУ).

Манолису Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого замглавы Луганска. Мэром города Пилавов был назначен в декабре 2014 года, этот пост он покинул в ноябре 2023 года.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC

Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности

Президент Перу удвоила свою зарплату

«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении

Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Луганск прощание гражданская панихида
Материалы по теме
ТАСС сообщил, что экс-мэра Луганска подорвала смертница
Политика
Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
Политика
Глава ЛНР пообещал наказание для виновных в гибели экс-мэра Луганска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Vk ответил на сообщения о возможной отмене Vk fest из-за наводнения Технологии и медиа, 16:01
Кадыров обратился к недоброжелателям из-за слухов о смерти Политика, 16:00
Венецианский кинофестиваль откроется фильмом Паоло Соррентино Life, 15:59
В Петербурге пять человек пострадали из-за сильного ветра и ливня Общество, 15:49
Нидерланды лишили гражданства родившегося в СССР нобелевского лауреата Общество, 15:40
Клишас согласился с критикой «хайпового законопроекта» об алкоголе Политика, 15:34
Впервые в истории Уимблдона в 1/8 финала вышла лаки-лузер Спорт, 15:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов Политика, 15:31
Как в Чехии встали поезда метро и трамваи из-за блэкаута Общество, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Минэнерго составило реестр майнинг-оборудования. Для чего это нужно Крипто, 15:21
Павлюченкова победила бывшую первую ракетку мира на Уимблдоне Спорт, 15:18
У экс-министра обороны Украины прошли обыски по делу о закупках для ВСУ Политика, 15:14
Ночная атака БПЛА на Ростовскую область привела к повреждению 32 объектов Политика, 15:12