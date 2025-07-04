Стала известна дата прощания с погибшим при взрыве экс-мэром Луганска

Манолис Пилавов (Фото: Правительство ЛНР)

Прощание с бывшим мэром Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим при взрыве в центре города, состоится 5 июля, сообщила в телеграм-канале пресс-служба правительства ЛНР.

Церемония пройдет в луганском храме в честь иконы Божией Матери «Умиление» с 10:00 до 12:00.

Пилавов погиб днем 3 июля в результате взрыва на улице Тараса Шевченко в центре Луганска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, по предварительным данным, его подорвала женщина-смертница.

СК квалифицировал произошедшее как теракт. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что «виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание».

УНИАН и «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинской спецслужбе сообщили, что Пилавов был убит представителями Службы безопасности Украины (СБУ).

Манолису Пилавову был 61 год, он родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 2006–2014 годах занимал должность первого замглавы Луганска. Мэром города Пилавов был назначен в декабре 2014 года, этот пост он покинул в ноябре 2023 года.