«РИА Новости» узнало, что убившую экс-мэра Луганска использовали втемную

Фото: Александр Река / ТАСС

Женщина, которую подозревают к причастности к гибели бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, погибла на месте взрыва, сообщает ТАСС. Источники «РИА Новости» не исключают, что ее могли использовать «втемную».

«Да, она также погибла. Вероятнее всего, ее использовали втемную. Даже если она знала, что несет с собой что-то запрещенное, маловероятно, что она понимала, что погибнет», — сказал собеседник «РИА Новости».

Пилавов погиб днем 3 июля при взрыве на улице Тараса Шевченко в центре города.



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