Аэропорт Казани закрыли для полетов

В аэропорту Казани введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Самары, Саратова и Ярославля.

Последний раз ограничения в аэропорту Казани вводили утром 3 июля, они действовали около двух с половиной часов.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне атак украинских беспилотников.

В ночь на 4 июля атаке дронов подверглась Ростовская область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА погибла женщина. В Сергиевом Посаде в результате атаки беспилотников в микрорайоне «Звездочка» произошло четыре взрыва, ранен мужчина. Часть города осталась без электричества.