Аэропорт Казани закрыли для полетов
В аэропорту Казани введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения были введены в аэропорту Самары, Саратова и Ярославля.
Последний раз ограничения в аэропорту Казани вводили утром 3 июля, они действовали около двух с половиной часов.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне атак украинских беспилотников.
В ночь на 4 июля атаке дронов подверглась Ростовская область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА погибла женщина. В Сергиевом Посаде в результате атаки беспилотников в микрорайоне «Звездочка» произошло четыре взрыва, ранен мужчина. Часть города осталась без электричества.
Читайте РБК в Telegram.
В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу
Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»
Маск предложил отправить МКС «на пенсию»
The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений
Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов