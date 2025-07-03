В Казани ввели ограничения на вылет и приземление самолетов
В аэропорту Казани введены ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом сообщила Росавиация.
Там указали, что решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)».
Ранее ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропорту Ульяновска.
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