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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

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Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

До этого ограничения в аэропорту Саратова вводили утром 3 июля, они действовали около часа.

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Фото:Есич Елена / Shutterstock

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне угрозы атак беспилотников.

Ранее 3 июля ограничения вводили в аэропорту Волгограда, Кореняко сообщил о них в 22:02 мск. В 22:20 мск появилось сообщение о возобновлении приема и отправки рейсов в аэропорту.

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Евгений Вахляев
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