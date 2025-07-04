В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

До этого ограничения в аэропорту Саратова вводили утром 3 июля, они действовали около часа.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты на фоне угрозы атак беспилотников.

Ранее 3 июля ограничения вводили в аэропорту Волгограда, Кореняко сообщил о них в 22:02 мск. В 22:20 мск появилось сообщение о возобновлении приема и отправки рейсов в аэропорту.