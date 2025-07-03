В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он.

Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атак дронов. Днем ограничения работали в аэропорту Казани, Самары, Ульяновска, Ижевска и Нижнекамска. Их уже сняли, сообщила Росавиация.

Минобороны России отчиталось о 69 сбитых в ночь на 3 июля дронах над пятью российскими регионами, включая Воронежскую и Липецкую области. В последней дрон попал в строящийся многоквартирный дом, также при падении обломков беспилотника на частный дом погибла женщина.

Днем в Брянской области беспилотник атаковал транспортное средство компании «Мираторг», в результате автомобиль загорелся. Пострадавших среди сотрудников нет.