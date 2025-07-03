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Беспилотники нанесли удар по объекту в Удмуртии

Беспилотники нанесли удар по объекту в Удмуртии
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На один из объектов на территории Удмуртии совершена атака двух БПЛА, заявил глава региона Александр Бречалов. Один аппарат попал в техническое сооружение, сейчас «ликвидируются последствия».

Другой, по его словам, «благодаря мерам безопасности объекта не достиг».

Информации о жертвах и пострадавших нет, отметил он.

Утром 1 июля беспилотники атаковали промышленное предприятие в Ижевске, там начался пожар. В результате атаки три человека погибли, 42 пострадали, сообщал Бречалов.

Из-за атаки аэропорт Ижевска временно не принимал и не отправлял рейсы. В городе отменили массовые мероприятия на 1–2 июля.

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