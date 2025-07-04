Глава разведки США обвинила в «преследовании» коллег репортера WP

Глава национальной разведки США Тулси Габбард раскритиковала репортера газеты The Washington Post Эллен Накасиму, обвинив журналистку в «активном преследовании» сотрудников ее аппарата с целью получить конфиденциальную информацию. Об этом Габбард написала в социальной сети X.

«Репортер The Washington Post Эллен Накасима, по всей видимости, активно преследует сотрудников Аппарата директора Национальной разведки. Вместо того чтобы связаться с моим пресс-офисом, она звонит высокопоставленным сотрудникам разведки с одноразового телефона, отказывается представиться, лжет о своей работе в The Washington Post, а затем требует от них предоставить конфиденциальную информацию», — написала она.

Габбард добавила, что «подобное поведение» отражает состояние медиа-истеблишмента, который «отчаянно пытается саботировать успешную повестку» президента США Дональда Трампа. По ее словам, «The Washington Post должно быть стыдно, и они должны немедленно прекратить это».

В ответ редактор The Washington Post Мэтт Мюррей заявил, что Накасима является «одним из самых осторожных, беспристрастных и высоко ценимых репортеров, освещающих вопросы национальной безопасности».

«Обращение к потенциальным источникам, а не полагание исключительно на официальные правительственные заявления по вопросам, представляющим общественный интерес, не является преследованием», — сказал Мюррей.

Он добавил, что «безосновательная атака Габбард демонстрирует фундаментальное непонимание роли журналистов».

Как отмечает Reuters , публичная критика отдельных журналистов высшими должностными лицами США в сфере национальной безопасности исторически редка. Однако Трамп сделал нападки на СМИ неотъемлемой частью своих выступлений, а чиновники его администрации все чаще перенимают его подход к критическому освещению их деятельности в прессе.

В июне Axios со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа собирается ограничить обмен секретными данными с конгрессом, после того как в СМИ утекла предварительная оценка разведкой эффективности удара CIF по Ирану, не совпадающая с заявлениями президента.

Об оценке ударов писали, в частности, CNN и The New York Times. Позднее Трамп обрушился с критикой на журналистку CNN Наташу Бертран, одного из авторов материала об оценке разведки. Он призвал уволить ее с телеканала: «привлечь к ответственности, а затем выгнать «как собаку».