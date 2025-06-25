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Трамп опубликовал посты о журналистах: «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!» и «УБЕЙТЕ ЕГО»

Трамп потребовал увольнения журналистки CNN Наташи Бертран из-за публикации, по его мнению, «фейковых новостей», в том числе о результатах удара США по Ирану. «Убить» он призвал радио «Голос Америки» как «рупор демократов»
Наташа Бертран
Наташа Бертран (Фото: natashabertrand / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Американский президент Дональд Трамп опубликовал два поста с возмущением из-за телеканала CNN и радио «Голос Америки» (признано Минюстом иноагентом) в Truth Social.

В первом он требует уволить корреспондента CNN Наташу Бертран — она освещает тему национальной безопасности на канале — за публикацию «фейковых новостей».

«Ее следует НЕМЕДЛЕННО привлечь к ответственности, а затем выгнать «как собаку». Она солгала в истории о «ноутбуке из ада», а теперь солгала о ядерных объектах, пытаясь очернить наших патриотичных пилотов, которые на самом деле блестяще справились с задачей и попали «в самую точку» — ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ!» — пишет Трамп.

Глава государства имеет в виду данные CNN, согласно которым американская разведка предполагает, что удары США в прошедшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. Автором этого материала указаны еще два журналиста: Закари Коэн и Кэти Бо Лиллис. Схожие сведения приводили и другие СМИ, например, The New York Times.

Под историей с «ноутбуком из ада» он имел в виду информацию о ноутбуке сына экс-президента Хантера Байдена, данные с которого утекли в СМИ. В статьи Бертран для Politico 2020 года говорилось, что эта ситуация была частью «российской информационной операции».

По мнению президента, такие журналисты, как Бертран, «уничтожили репутацию когда-то великого телеканала», а еще у нее «нет ни навыков, ни харизмы, чтобы быть корреспондентом в эфире». «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!» — завершает свой пост Трамп.

CNN в комментарии для The Hill отметил, что «на 100%» поддерживает свою сотрудницу. «Мы не считаем разумным критиковать репортеров CNN за то, что они точно сообщили о существовании оценки и точно охарактеризовали ее результаты, которые представляют общественный интерес», — указал телеканал, добавив, что в материале приведена предварительная оценка и она может измениться.

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Дональд Трамп

Вторая публикация президента посвящена «Голосу Америки». Это радио приостановило работу весной вместе с «Радио Свобода» (признано Минюстом иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России) из-за указа Трампа о сокращении в федеральном правительстве, что заставило головное для этих СМИ Агентство США по глобальным медиа (USAGM) приостановить финансирование.

«Зачем республиканцу поддерживать «рупор демократов» — Голос Америки (VOA)? Это ПОЛНАЯ, ЛЕВАЯ КАТАСТРОФА — ни один республиканец не должен голосовать за его сохранение. УБЕЙТЕ ЕГО!», — пишет Трамп.

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Дональд Трамп
политик, президент США
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