Трамп показал сенаторам «комнату Моники Левински» в Белом доме

Трамп сравнивает Белый дом с вокзалом из-за потока гостей, которые приходят в Овальный кабинет — это вызывает опасения администрации насчет риска утечек информации, пишет NBC. При республиканце атмосфера в Белом доме изменилась

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Дональд Трамп показывал сенаторам-республиканцам «комнату Моники Левински» в Белом доме, где устраивали свидания президент Билл Клинтон и стажерка Белого дома. Об этом NBC сообщил один из сенаторов-республиканцев, приглашённых на подписание законопроекта.

Моника Левински оказалась в 1998 году в центре сексуального скандала из-за романа с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Показания Клинтона под присягой относительно его отношений с Левински стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента Клинтона, однако нужная доля конгрессменов не поддержала идею инициативу.

Со слов источников NBC, там, около Овального кабинета, у Трампа хранится запас шляп и рубашек с символикой MAGA, которые он дарит гостям. Высокопоставленный чиновник Белого дома описал комнату как «прекрасно организованный» сувенирный магазин.

NBC также описывает общую атмосферу в Белом доме, который сильно поменялся после прихода республиканца к власти. Трамп называет Белый дом «Центральным вокзалом» из-за потока посетителей, которые приходят к нему. По данным телеканала, некоторые чиновники озадачены таким потоком гостей и нервничают насчет возможных утечек.

Опасения возникли в том числе из-за случая, когда президент США и военное командование обсуждали новый истребитель-невидимку F-47. Внезапно посреди собрания к Трампу пришёл Марк Цукерберг, возглавляющий Meta (компания признана в России экстремистской и запрещена). Чиновники попросили Цукерберга подождать за дверью, поскольку у него нет доступа к секретной информации. Во время встречи в кабинет также зашла молодая помощница, показала президенту что-то на своем ноутбуке и ушла, пару раз зазвонил мобильный телефон Трампа. Чиновники ожидали большей конфиденциальности на встрече с главнокомандующим, отмечает телеканал.

«[Трамп] часто смотрит телевизор и живет в телефоне. Ему нравится принимать звонки. В прошлую встречу он сказал: «Почему ты мне больше не звонишь?» И я подумал: «Потому что мне нечего сказать, и потому что ты президент и ты занят», — рассказал NBC один из конгрессменов. По данным NBC, Трамп может прервать встречу, чтобы позвонить главе UFC Дэну Уайту или почетному председателю Fox Руперту Мердоку. «Он говорит: «Давайте позвоним Руперту. Fox меня сегодня убивает», — рассказал собеседник телеканала.

Помощники годами пытались приучить Трампа к дисциплине, но полного успеха не достигли, пишет NBC. По данным телеканала, министры часто слоняются по Белому дому, и нередко главы ведомств вместо 30-минутного визита остаются на несколько часов. Например, сотрудники Белого дома были поражены тем, насколько часто они сталкивались с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, стоящим у Овального кабинета возле кофемашины, поедающим печенье, рассказал NBC бывший сотрудник по национальной безопасности.

«Если вы находитесь на совещании по вопросам готовности [к стихийным бедствиям], а следующее совещание посвящено чему угодно, [Трамп] скажет: «Оставайтесь», — рассказал высокопоставленный сотрудник администрации.