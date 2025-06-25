 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Axios узнал о плане Трампа ограничить передачу тайн конгрессу из-за Ирана

Axios: администрация Трампа хочет ограничить передачу тайн конгрессу из-за Ирана
Планы связаны с утечкой данных разведки об ударах США по Ирану: согласно предварительной оценке, они имели незначительную эффективность. Сведения появились в СМИ после публикации в системе обмена информацией с конгрессом
Капитолий, где находится конгресс США
Капитолий, где находится конгресс США (Фото: Valerie Plesch / dpa)

Администрация США собирается ограничить обмен секретными данными с конгрессом после того, как в СМИ утекла предварительная оценка разведкой эффективности удара по Ирану, не совпадающая с заявлениями президента Дональда Трампа, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Мы объявляем войну информаторам», — заявил высокопоставленный источник портала из Белого дома.

«ФБР расследует утечку», — сказал собеседник Axios. Информацию о проведении расследования подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт Fox News. По ее мнению, источник утечки должен отправиться в тюрьму.

«Разведывательное сообщество выясняет, как ужесточить свои процессы, чтобы у нас не было акторов «глубинного государства», сливающих в СМИ части аналитических материалов, к которым «мало доверия», — отметил собеседник Axios.

Обмен информацией идет через систему CAPNET. Информация об оценке ударов появилась в ней поздно вечером в понедельник, на следующий день данные утекли в СМИ — CNN, The New York Times и некоторые другие.

Источник Axios пояснил, что данные из этого отчета были собраны в течение суток по спутниковым снимкам, а не от очевидцев на местах. Это были сведения только от одного из 18 разведывательных агентств и они имели пометку о «низкой достоверности».

В МИД Ирана сообщили о серьезных повреждениях ядерных объектов
Политика
Воронки от авиаударов по периметру завода в Фордо, недалеко от Кума, Иран, 24 июня 2025 года

Возможное решение ограничить обмен данными вызвало критику у демократов в конгрессе. «Президент Трамп прекращает предоставлять Конгрессу разведданные, что вызывает один очевидный вопрос: что он скрывает?» — заявил лидер партии в Сенате Чак Шумер, отметив, что «дело не в национальной безопасности — дело в неуверенности Трампа».

Президент заявил, что в результате американских ударов в ночь на 22 июня иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, а данные разведки, появившиеся в СМИ, описал как «неокончательные». Позднее он обрушился с критикой на журналистку CNN Наташу Бертран, одного из авторов материала об оценке разведки. Он призвал уволить ее с телеканала: «привлечь к ответственности, а затем выгнать «как собаку».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Иран утечка Конгресс
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп оценил удар Ирана словами «они были очень милы»
Политика
Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки
Политика
Трамп оценил последствия ударов США для ядерной программы Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
Названы мегаполисы, где отмена льготной ипотеки не сдержала цены на жилье Недвижимость, 00:00
Axios узнал о плане Трампа ограничить передачу тайн конгрессу из-за Ирана Политика, 25 июн, 23:54
В Пензе и Самаре сняли ограничения на полеты Политика, 25 июн, 23:37
Wildberries ответила на предупреждение ФАС из-за счетов в своем банке Бизнес, 25 июн, 23:21
Трамп опубликовал посты о журналистах: «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!» и «УБЕЙТЕ ЕГО» Политика, 25 июн, 23:13
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 25 июн, 23:05
В Нью-Йорк прилетел самолет специального летного отряда «Россия» Политика, 25 июн, 23:05
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Росавиация сообщила о задержках рейсов в пяти регионах Приволжья Политика, 25 июн, 22:39
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 25 июн, 22:12
Рейсы из Пензы перенесли из-за закрытия воздушного пространства Политика, 25 июн, 22:09
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал крупного турнира в Германии Спорт, 25 июн, 22:05
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ Экономика, 25 июн, 22:02
Мерц рассказал, когда ЕС введет 18-й пакет санкций против России Политика, 25 июн, 21:52
В Подмосковье двух студентов насмерть придавило трубами в грузовом поезде Общество, 25 июн, 21:46