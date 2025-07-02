Синоптик сообщил о самом холодном начале июля в Москве за 60 лет

1 июля 2025 года стало самым холодным среди всех первых дней этого месяца с 1962 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Средняя температура воздуха оказалась на 6,1 градуса ниже климатической нормы. А по максимальной температуре воздуха, которая по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составила +14,3 градуса», — говорится в сообщении.

1 июля 1962 года в Москве было 13,5°С, отметил Леус. Синоптик добавил, что в первый день нового месяца в столице были дожди и ветер до 17 м/с.

В ближайшие дни ветреная погода и осадки сохранятся. К концу недели в Москве потеплеет до 20°С.

«Потом пара дней прохладных, но не ниже плюс 20 градусов, а с началом новой недели «опять 25», — добавил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале июля в европейской части России будет прохладно. Однако со второй декады месяца наступят «всплески жаркой погоды». По словам специалиста, температура выше нормы прогнозируется в июле практически на всем Урале, на юго-западе Сибири и на Дальнем Востоке.