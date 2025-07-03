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Политика ,  
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На Линор Горалик составили протокол за пропаганду ЛГБТ

Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении писательницы Линор Горалик (Юлия Горалик, признана иноагентом) за пропаганду ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщили «РИА Новости» в суде.

«Протокол в отношении Горалик по части 8 статьи 6.21 КоАП (пропаганда ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних, совершенная иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением СМИ или сети) зарегистрирован судом 3 июля», — рассказали в суде.

Также на Горалик составили протокол по статье КоАП о несоблюдении ограничений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, связанных со статусом иностранного агента, уточнили в суде.

Даты рассмотрения протоколов пока не назначены.

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Фото:Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»

Горалик признали иностранным агентом в августе 2023 года. Как указали в Минюсте, она участвовала в сборе средств в поддержку Украины и пропагандировала ЛГБТ, что «противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В 2024 году ТАСС сообщил, что среди оснований для признания Горалик иноагентом также было ее участие в деятельности украинского гуманитарного проекта «Волонтер-68», который собирает гуманитарную помощь для украинцев.

Линор Горалик — писательница, поэтесса, переводчица, автор комиксов «Заяц ПЦ». Она родилась в 1975 году в Днепропетровске, а с 1989 года жила в Израиле. В начале 2000-х она переехала в Москву, а в 2014-м вернулась в Израиль.

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Евгений Вахляев
иноагенты административное дело Линор Горалик ЛГБТ
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