На книжный магазин «Фаланстер» составили протокол о пропаганде ЛГБТ
В отношении московского книжного магазина «Фаланстер» составлен протокол по ч.1 ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и отказа от деторождения (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Это следует из картотеки на сайте Тверского суда Москвы, куда протокол поступил во вторник, 10 июня.
Заседание по административному делу назначено на 18 июля 2025 года. Что стало причиной для составления протокола, неизвестно. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за нарушение указанной статьи наказание для юридического лица в виде штрафа до 1 млн руб. и приостановку его работы на срок до 90 суток.
В этот же день, 18 июля, Тверской суд Москвы рассмотрит также протокол в отношении соучредителя «Фаланстера» Бориса Куприянова, составленный по ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях — участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.
Заседания по обоим протоколам начнутся с разницей в час — в 10:00 и 11:00.
В конце мая 2025 года Тверской суд уже штрафовал магазин «Фаланстер» и Куприянова за участие в деятельности нежелательной организации. Тогда магазину назначили штраф 80 тыс. руб., а Куприянову — 40 тыс. руб.
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