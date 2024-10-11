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ТАСС узнал о причинах включения Линор Горалик в перечень иноагентов

ТАСС: Линор Горалик признали иноагентом из-за украинского гуманитарного проекта
Линор Горалик
Линор Горалик (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Писательницу Линор Горалик признали иноагентом из-за финансовой поддержки Украины и оказанного на нее иностранного влияния, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда отклонить иск Горалик с требованием исключить ее из реестра иностранных агентов.

Автор участвовала в деятельности украинского гуманитарного проекта «Волонтер-68», который собирает гуманитарную помощь для украинцев, указано в документах суда. В частности, для поддержки проекта Горалик продавала свои вещи в «Cтранной Лавочке Mazeze» в Тель-Авиве. Об этой акции писательница сообщала в своем телеграм-канале.

Иностранное влияние на писательницу выразилось в предоставлении Горалик площадок для выступлений в Армении, Эстонии и Финляндии, цитирует ТАСС решение суда. Горалик также публиковала в соцсетях материалы Medusa Project (юрлицо издания «Медуза», признанного в России иноагентом и нежелательной организацией).

Кроме того, Горалик занималась ЛГБТ-пропагандой («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), сообщает со ссылкой на судебные документы «РИА Новости».

Писательница Линор Горалик сообщила о блокировке своего сайта
Технологии и медиа
Линор Горалик

Горалик пишет прозу и стихотворения, занимается переводами, а также является автором комиксов «Заяц ПЦ».

Писательницу признали иноагентом летом 2023 года. Как заявили в Минюсте, она участвовала в сборе средств в поддержку Украины и пропагандировала ЛГБТ, что «противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Осенью 2023 года сайт автора заблокировал Роскомнадзор.

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Линор Горалик иноагент Минюст
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