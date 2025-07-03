Мужчина попытался пронести оружие в здание конгресса США
Мужчина пытался пронести самодельное оружие в одно из зданий конгресса США на прошлой неделе, он был задержан, сообщает телеканал CBS со ссылкой на показания.
«Мужчина из штата Мэриленд обвиняется в попытке проноса самодельного оружия в одно из зданий Палаты представителей на прошлой неделе», — говорится в материале телеканала.
По данным CBS, утром 24 июня 35-летний Джейсон Уайт попытался пронести оружие через контрольно-пропускной пункт в здании Кэннон Хаус Офис Билдинг (Cannon House Office Building). Оружие было обнаружено, когда Уайт положил свою сумку в металлодетектор у входа в здание, сообщила полиция.
Отмечается, что в момент происшествия в Палате представителей шло заседание, а в комплекс зданий Капитолия прибывали конгрессмены и другие сотрудники для собраний комитетов.
Уайт был арестован и заявил офицерам, что забыл о наличии оружия в своей сумке, сообщил представитель полиции CBS. Согласно показаниям, у него нет разрешения на ношение оружия в Вашингтоне, а срок действия его разрешения для Мэриленда истек. По данным следствия, на оружии Уайта отсутствовал серийный номер, длина ствола составляла менее 12 дюймов, а само оружие было «полностью исправно».
Как отмечает CBS со ссылкой на отчеты полиции, с начала 2025 года на Капитолийском холме было зарегистрировано более 20 арестов за незаконное хранение оружия.
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