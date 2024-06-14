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Общество ,  
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Верховный суд США отменил запрет на устройства для быстрой стрельбы

Фото: George Frey / Getty Images
Фото: George Frey / Getty Images

Верховный суд США снял запрет на использование в стране «скользящих прикладов» — устройств для быстрой стрельбы, позволяющих полуавтоматическому оружию выпускать пули со скоростью пулемета. Решение опубликовано на сайте суда.

Отмену запрета поддержали шесть судей из девяти, оставшиеся трое выступили против, отмечает Politico. Суд заключил, что определение, которым руководствуются регулирующие органы, шире, чем установленное федеральным законом.

Судья Кларенс Томас, который принадлежал к большинству, в постановлении указал, что Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (одно из агентств американского Минюста) превысило свои полномочия, запретив такие устройства. Он обратил внимание на противоречие правилу, согласно которому «скользящие приклады» классифицируются как пулеметы.

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«Мы считаем, что полуавтоматическая винтовка, оснащенная скользящим прикладом, не является пулеметом, поскольку она не может произвести более одного выстрела одним нажатием на спусковой крючок», — заявил судья Томас.

Судья Соня Сотомайор, представлявшая меньшинство, заявила, что большинство ухватилось за технические детали, которые ставят форму выше содержания. «Когда я вижу птицу, которая ходит, как утка, плавает, как утка, и крякает, как утка, я называю эту птицу уткой», — написала она. Судья предупредила, что решение Верховного суда будет иметь «смертельные последствия».

Согласно федеральному закону США об огнестрельном оружии 1934 года, в стране незаконным считается владение пулеметами, которые определены как «любое оружие, которое стреляет, предназначено для стрельбы или может быть легко восстановлено для автоматической стрельбы более чем одним выстрелом без ручной перезарядки с помощью одного движения спускового крючка»

Это определение было расширено Законом о контроле над огнестрельным оружием 1968 года: в него включили детали, которые можно использовать для преобразования оружия в пулемет.

Запретить устройства для быстрой стрельбы пыталась администрация экс-президента Дональда Трампа (2017-2021). Поводом послужила стрельба на музыкальном фестивале Route 91 в Лас-Вегасе, произошедшая в 2017 году. Ее устроил 64-летний Стивен Пэддок. Погибли порядка 60 человек, более 500 получили ранения.

В декабре 2018 года админисстрация Трампа ввела по всей стране запрет на использование «скользящих прикладов». Владельцам предписали сдать их в течение 90 дней.

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Теги
Персоны
Верховный суд США оружие пулемет автоматы
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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