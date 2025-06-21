Статус страны — гостя ПМЭФ в 2026 году получит Саудовская Аравия
В 2026 году страной — гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет Саудовская Аравия, сообщил советник президента России Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
В 2025 году в качестве страны-гостя на ПМЭФ пригласили Королевство Бахрейн.
Кобяков напомнил, что в разные годы на форум как гостей приглашали делегации из Омана, Египта и Катара.
На полях форума было подписано более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6,3 трлн руб., отметил Кобяков. В рамках ПМЭФ состоялись 24 бизнес-диалога, в том числе между Россией и США, добавил секретарь оргкомитета.
ПМЭФ в 2025 году проходит с 18 по 21 июня. Тема ПМЭФ в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, участниками ПМЭФ стали около 20 тыс. человек. В частности, в Петербург прибыли делегации из Венгрии, Индии, стран Африки и Ближнего Востока. На пленарном заседании выступил президент Индонезии Прабово Субианто. Политик также провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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