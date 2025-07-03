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Обострение между Москвой и Баку ,  
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МИД России заявил об отсутствии консульского доступа к задержанным в Баку

Захарова: Россия не получила консульский доступ к задержанным в Баку журналистам
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Обострение между Москвой и Баку
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

К арестованным в Баку журналистам все еще не предоставили консульский доступ, заявила в эфире «Соловьев Live» представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что перед эфиром связалась с российским послом в Азербайджане и тот сообщил, что консульского доступа к подозреваемым до сих пор нет. Однако Россия рассчитывает добиться обратного.

«Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен», — сказала Захарова, отметив вместе с тем, что дипломаты России в Баку работают над этим с азербайджанскими коллегами, в том числе по линии посольства Азербайджана.

В эфире она также отметила, что двусторонние отношения России и Азербайджана носят характер стратегического союзничества и ему хотят помешать силы, «которым это не нравится».

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Ранее в Азербайджане задержали семь сотрудников «Sputnik Азербайджан», в числе которых оказались глава редакции Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Вскоре, 1 июля, их заключили под стражу на четыре месяца, предварительно обвинив по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

МИД России заявил об отсутствии консульского доступа к задержанным в Баку
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В день ареста журналистов агентство «РИА Новости» сообщило, что они не выходят на связь, к обвиняемым сотрудникам СМИ не пускают родственников и дипломатов.

Отношения между Россией и Азербайджаном обострились после задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по делам об убийствах. Два подозреваемых умерли — Россия заявила о сердечной недостаточности, Баку — о травмах.

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Полина Дуганова
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Мария Захарова фото
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официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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