Баку опроверг заявления о насилии в отношении россиян в Азербайджане

Баку заявил, что передал Москве данные о задержанных лицах. Посольство России сообщало, что не может получить к ним консульский доступ, а также рассказывало об обращениях россиян по поводу применения насилия в Азербайджане

Заявления посольства России о применении правоохранительными органами Азербайджана физической силы к посещающим страну россиянам и отсутствии реакции Баку на запросы о доступе дипломатов к арестованным гражданам России «не имеют под собой никаких оснований», заявили в пресс-службе азербайджанского МИДа.

В ведомстве также утверждают, что информация о личности задержанных и уполномоченном органе, проводящем расследование в отношении россиян, была представлена российской стороне в соответствии с положениями Консульской конвенции.

Представитель МИД республики добавил, что «азербайджанская сторона никогда публично не политизировала многонедельные задержки ответов России на наши неоднократные обращения в связи с организацией консульских встреч с арестованными и осужденными гражданами Азербайджана, содержащимися в различных городах России».

В ведомстве также призвали Россию «воздержаться от шагов и заявлений, искусственно усугубляющих ситуацию».

В российском посольстве в Азербайджане ранее сообщили, что к ним поступило множество обращений от россиян, в том числе туристов, по поводу визитов к ним людей, представляющихся сотрудниками полиции, которые интересовались целью пребывания в стране и проверяли документы. По словам некоторых, они и члены их семей столкнулись с физическим насилием, заявили дипломаты. В российском посольстве также заявили, что направили в МИД Азербайджана ноту с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам, но ответа на это не последовало.

МИД России рекомендовал россиянам при решении вопроса о поездке в Азербайджан «тщательно учитывать обстановку в этой стране», соблюдать там «повышенную осторожность и осмотрительность», а при возникновении проблем незамедлительно связываться с посольством.

Отношения между Москвой и Баку осложнились после задержания представителей азербайджанской диаспоры по делу об убийствах и покушениях в Екатеринбурге в начале 2000-х и 2010-х годов. Всего по делу на данный момент арестованы восемь человек. Двое скончались во время следственных мероприятий, это братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. МИД Азербайджана заявил, что умершие получили травмы во время задержания, и потребовал привлечь к ответственности причастных к насилию. Генпрокуратура республики сообщала о возбуждении уголовного дела по факту смерти Сафаровых.

СК России сообщал, что причиной смерти одного из мужчин стала сердечная недостаточность, причины смерти второго устанавливаются. Следственные действия, предпринятые российскими правоохранителями, «осуществлялись в полном соответствии с законодательством России» в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы «тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана», указали в МИДе.

На фоне событий в Екатеринбурге правоохранительные органы Азербайджана провели следственные действия в редакции Sputnik, а также задержали, а 1 июля арестовали директора бакинского представительства агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Против них возбудили дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Еще в феврале местные власти упразднили местное представительство Sputnik и разрешили получить аккредитацию для работы только одного журналиста агентства. Россия потребовала от Азербайджана немедленно освободить задержанных.

1 июля также были арестованы восемь россиян, которые, как заявляют следственные органы Азербайджана, причастны к транзиту наркотиков из Ирана. На заседании, где избирали меру пресечения задержанных, они выглядели сильно избитыми, обращало внимание «Осторожно новости». Москва заявляла, что азербайджанская сторона не предоставила консульский доступ к задержанным российским журналистам и россиянам, которых обвиняют по статье о наркотиках.