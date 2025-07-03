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Обострение между Москвой и Баку ,  
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В Азербайджане согласовали доступ к задержанным россиянам

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Азербайджане согласовали визит российских дипломатов к задержанным в Азербайджане гражданам России, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — приводит слова дипломата ТАСС.

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