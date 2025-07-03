В Азербайджане согласовали доступ к задержанным россиянам
В Азербайджане согласовали визит российских дипломатов к задержанным в Азербайджане гражданам России, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — приводит слова дипломата ТАСС.
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