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Политика ,  
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Армения решила вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества

Ереван заявил о желании стать полноценным членом ШОС
Фото: Министерство иностранных дел Республики Армения
Фото: Министерство иностранных дел Республики Армения

Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявили в МИД республики. Глава ведомства Арарат Мирзоян посетил Пекин, где встретился с китайским коллегой Ван И.

Там указали, что решили вступить в ШОС, «разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ».

В рамках своего официального визита в Китай Мирзоян дал интервью газете South China Morning Post. Министр заявил о необходимости официально «поднять» отношения Армении и Китая на «новый уровень».

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Нурлан Ермекбаев

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — это международное объединение, которое состоит из десяти государств, общая численность населения которых составляет около 3,5 млрд человек. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Она была основана 15 июня 2001 года на встрече глав этих государств в китайском городе Шанхае. Официальные языки — русский и китайский.

В июле 2024 года Армения запросила статус страны — наблюдателя ШОС, который предваряет полноценное участие в объединении. Стать государством-наблюдателем также пожелал Азербайджан.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна должна присоединиться к ШОС в качестве постоянного члена.

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