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Глава ШОС назвал сроки заседания участников организации в 2025 году

Генсек ШОС: заседание совета глав государств пройдет в 2025 году в Китае
Нурлан Ермекбаев
Нурлан Ермекбаев (Фото: Анна Раткогло / РИА Новости)

Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025 году пройдет в Китае в конце августа — начале сентября. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

«Сейчас идет напряженная и активная работа по подготовке этого важного мероприятия», — отметил генсек.

Ермекбаев напомнил, что саммит традиционно пройдет в государстве, которое завершает председательство. На предстоящем заседании планируется заключить и утвердить несколько важных документов.

Решение, в каком формате проводить заседание, зависит от самих глав государств — участников организации, пояснил генсек. На данный момент предполагается проведение саммита в живом формате, добавил он. В 2024 году саммит глав государств стран ШОС проходил в Казахстане в начале июля. Мероприятие состоялось в очном формате. В 2023 году саммит проводился в режиме видеоконференции.

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Фото:Shutterstock

Международная Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году. В ее состав входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Организация ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и противодействии угрозам.

В июле 2024 года генсек ШОС от Китая Чжан Мин сообщил, что несколько стран подали заявки на присоединение к ней в разных форматах.

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