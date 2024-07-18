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Политика ,  
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Генсек ШОС рассказал о странах, которые хотят к ней присоединиться

Чжан Мин
Чжан Мин (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Несколько стран подали заявки на присоединение в разных форматах к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ряд других намерены повысить статус своего участия в ней, заявил в интервью газете «Известия» генеральный секретарь организации Чжан Мин.

«Сейчас есть несколько заявок от стран, которые хотят присоединиться к семье ШОС», — сказал он. Список желающих до определенного времени сохраняется закрытым.

В то же время, по словам национального координатора Ирана в секретариате ШОС Мехрдада Киаеи, минимум пять стран — Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка запросили статус страны-наблюдателя вместо имеющегося у них партнера по диалогу. Новый статус предваряет полноценное участие в ШОС.

Он добавил, что Бангладеш также пожелала стать наблюдателем, и стадию партнера в таком случае можно миновать.

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ШОС основана в 2001 году и ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и противодействии угрозам. В организации подчеркивают, что она не имеет атрибутов военного альянса. Официальные языки: русский и китайский.

Белоруссия 4 июля официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Число участников последней расширилось до десяти: помимо Белоруссии, это Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя — Афганистан и Монголия. Турция входит в число 14 стран — партнеров по диалогу ШОС.

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