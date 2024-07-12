Эрдоган рассказал о желании Турции вступить в ШОС

Цель Анкары — членство страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Gazete Oksijen.

«Турция должна присоединиться к «Шанхайской пятерке» в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите <...> и попросил поддержки этому процессу», — сказал турецкий президент на пресс-конференции в Вашингтоне.

Эрдоган рассказал, что успел обсудить это в том числе с президентами России Владимиром Путиным, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и китайским председателем Си Цзиньпинем.

4 июня глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Он отметил, что БРИКС является «хорошей альтернативой» ЕС, кандидатом в члены которого Турция является с 1999 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва приветствует «повышенный интерес к БРИКС» со стороны Анкары и других партнеров.

Белоруссия 4 июля официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Число ее участников расширилось до десяти. У двух стран — Афганистана и Монголии — в ШОС есть статус наблюдателя. Турция входит в число 14 стран, которые являются «партнерами по диалогу ШОС».