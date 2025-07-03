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The Sun сообщила о российском спутнике рядом со спутником-шпионом США

The Sun: рядом со спутником-шпионом США «подозрительно близко» летает российский
Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Российский спутник находится на орбите, «подозрительно близкой» к орбите американского шпионского аппарата «USA-326», передает британское издание The Sun.

«Космос-2558» вывели на солнечно-синхронную орбиту в 2022 году, с тех пор он следит за американскими объектами в космосе. Новый субспутник «2025-089С» (или Объект C) отделился от него 26 июня 2025 года.

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Фото:roscosmos_gk / Telegram

В феврале 2020 года США заявили о российских спутниках, обозначенных как «Космос-2542» и «Космос-2543», которые, по утверждению американской стороны, находятся в «опасной близости» от разведывательного спутника США USA-245. После этого, в апреле 2020 года, в Америке заявили о том, что Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты. Тогда в Пентагоне уточнили, что это оружие может уничтожать аппараты, которые находятся на низкой околоземной орбите.

В июле 2020 года МИД России заявил, что обвинения в адрес Москвы об испытании космического противоспутникового оружия являются «пропагандистским информационным вбросом», чтобы оправдать американские программы по размещению оружия в космосе.

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Александра Озерова
спутник шпион США космос космическая программа
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