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«Роскосмос» показал со спутника дым над Забайкальем и Бурятией

Фото: roscosmos_gk / Telegram
Фото: roscosmos_gk / Telegram

Забайкальский край и Бурятию заволок дым от лесных пожаров. Снимок со спутника опубликовала пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале. В Бурятии действует режим ЧС.

«Наш спутник зафиксировал сильное задымление близ нескольких населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 июня вблизи поселка Атамановка Читинского района Забайкальского края возник крупный лесной пожар на площади 40 га. По состоянию на 24 июня площадь увеличилась до 4,5 тыс. га.

МЧС привлекло более 250 специалистов и 65 единиц техники, включая авиацию МЧС России: самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

«Роскосмос» показал со спутника дым над Забайкальем и Бурятией
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Теги
Полина Харчевникова
Забайкалье задымление Роскосмос снимок лесные пожары
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