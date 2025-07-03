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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Президент Киргизии после встречи с Путиным посетит Азербайджан

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Richard Bord / Getty Images)

Президент Киригизии Садыр Жапаров посетит Азербайджан, сообщает местное издание «24KG» со ссылкой на заведующего отделом внешней политики Сагынбека Абдумуталипа.

По его словам, президент посетит страну 3-4 июля для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). На встрече члены организации обсудят новое видение надежного и климатически устойчивого будущего.

В ходе визита также состоится официальное открытие школы «Айкөл Манас», которую построила киргизская сторона.

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Садыр Жапаров

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) включает в себя Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Туркменистан и Узбекистан. 

Жапаров перед поездкой в Азербайджан провел встречу с президентом России Владимиром Путиным 2 июля 2025 года. На ней главы государств обсудили товарооборот двух стран. На ней же Жапаров подтвердил «полное взаимопонимание и доверие», а также отсутствие «политических разногласий и противоречий» между Москвой и Бишкеком.

С конца июня 2025 года между Россией и Азербайджаном обострились отношения. 

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Александра Озерова
Садыр Жапаров Азербайджан Киргизия саммит
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