Президент Киргизии после встречи с Путиным посетит Азербайджан
Президент Киригизии Садыр Жапаров посетит Азербайджан, сообщает местное издание «24KG» со ссылкой на заведующего отделом внешней политики Сагынбека Абдумуталипа.
По его словам, президент посетит страну 3-4 июля для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). На встрече члены организации обсудят новое видение надежного и климатически устойчивого будущего.
В ходе визита также состоится официальное открытие школы «Айкөл Манас», которую построила киргизская сторона.
Организация экономического сотрудничества (ОЭС) включает в себя Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Туркменистан и Узбекистан.
Жапаров перед поездкой в Азербайджан провел встречу с президентом России Владимиром Путиным 2 июля 2025 года. На ней главы государств обсудили товарооборот двух стран. На ней же Жапаров подтвердил «полное взаимопонимание и доверие», а также отсутствие «политических разногласий и противоречий» между Москвой и Бишкеком.
С конца июня 2025 года между Россией и Азербайджаном обострились отношения.
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