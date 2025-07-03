СБУ сообщила о задержании майора ВВС Украины по подозрению в шпионаже

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Львовской области майора воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба СБУ в телеграм-канале. По ее данным, он был разведчиком «элитного спецподразделения ФСБ России».

«Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации», — говорится в сообщении.

В частности, как утверждает служба, он пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

По данным СБУ, майора «завербовали» через его жену, которая является бывшей военной и живет в Мелитополе. Ей вручили заочное подозрение в госизмене.

Мужчину заподозрили в преступлениях по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В августе 2024 года СБУ задержала настоятеля одного из харьковских храмов Украинской православной церкви Московского патриархата и его знакомого — работника местного филиала оператора железных дорог «Укрзалiзныця».

Их заподозрили в корректировке ударов по критическим объектам инфраструктуры. Они помогали в обстрелах эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы на передовую, считает следствие.