СБУ задержала спортивного журналиста за «призывы к захвату Киева»

В СБУ заявили, что, занимаясь основной работой в редакции, задержанный «параллельно публиковал сообщения в телеграм-каналах, где призывал к бомбардировке украинских городов и захвату Киева»

Служба безопасности Украины задержала украинского спортивного журналиста Кирилла Стадниченко, сообщает 24-й канал.

СБУ 20 июня объявила о задержании шести «пророссийских интернет-агитаторов», действовавших в разных регионах Украины. Среди них, говорят в спецслужбе, оказался «бывший пропагандист одной из украинских прокремлевских газет, который после закрытия редакции начал вести спортивную колонку в одном из известных интернет-изданий Украины».

«Занимаясь основной работой в редакции, фигурант параллельно публиковал сообщения в телеграм-каналах, где призывал к бомбардировке украинских городов и захвату Киева», — сказано в сообщении СБУ.

Имя задержанного не уточняется, 24-й канал и «Трибуна» пишут, что это Стадниченко.

Задержанным вменяются «препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период», оправдание действий российских военных и «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов к совершению таких действий». Им грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Стадниченко начал свою карьеру в спортивной журналистике в 1992 году. Работал в «Спортивной газете», редактором отдела «Спорт» в газете «Экономические вести», в информационном агентстве УНИАН, на сайтах «Телеграф» и «Чемпион».