СБУ задержала спортивного журналиста за «призывы к захвату Киева»
Служба безопасности Украины задержала украинского спортивного журналиста Кирилла Стадниченко, сообщает 24-й канал.
СБУ 20 июня объявила о задержании шести «пророссийских интернет-агитаторов», действовавших в разных регионах Украины. Среди них, говорят в спецслужбе, оказался «бывший пропагандист одной из украинских прокремлевских газет, который после закрытия редакции начал вести спортивную колонку в одном из известных интернет-изданий Украины».
«Занимаясь основной работой в редакции, фигурант параллельно публиковал сообщения в телеграм-каналах, где призывал к бомбардировке украинских городов и захвату Киева», — сказано в сообщении СБУ.
Имя задержанного не уточняется, 24-й канал и «Трибуна» пишут, что это Стадниченко.
Задержанным вменяются «препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период», оправдание действий российских военных и «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов к совершению таких действий». Им грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Стадниченко начал свою карьеру в спортивной журналистике в 1992 году. Работал в «Спортивной газете», редактором отдела «Спорт» в газете «Экономические вести», в информационном агентстве УНИАН, на сайтах «Телеграф» и «Чемпион».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов