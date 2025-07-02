Радио «Судного дня» передало три сообщения на фоне паузы США в помощи Киеву

Радио «Судного дня» передало три слова на фоне паузы США в помощи Киеву

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Российская радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», передала три новых сообщения, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

В 13:08 мск на радиоволне прозвучало первое сообщение за день — «умелец».

Позднее, в 16:01, последовало слово «иракотис».

В 17:44 радиостанция передала слово «набоблин».

В США объяснили приостановку поставок оружия Украине приоритетом собственных нужд.

Поставки вооружения Украине были поставлены на паузу после проверки собственных запасов, сообщило Politico со ссылкой на три источника.

30 июня 2025 года радио передало два новых сообщения, среди которых — «зеосеул» и «трунонорд».

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Сигнал доступен и онлайн. УВБ-76 относят к числу так называемых номерных радиостанций, которые, как предполагается, связаны с работой военных или разведывательных структур. Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку — «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand). Предполагается, что в случае разрушения центров принятия решений и командных пунктов сигнал от УВБ-76 может быть элементом механизма запуска ответного удара. Эта теория принесла станции еще одно название — радио «Судного дня».