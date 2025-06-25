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«Радио Судного дня» передало 18 новых сообщений

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», передала 18 сообщений 25 июня, говорится в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

Среди сообщений:

  • НЖТИ 63373 СЛАСТЬ 4138 7098
  • НЖТИ 57103 БУЕРОПРЫЩ 3284 2505
  • НЖТИ 28557 ЖЕРДЬ 4668 3751
  • НЖТИ 44586 ХРЯКОХРЫЧ 4454 2989
  • ЦЖАП РХ51 БХВС ТОД3 ЗМО9 67810 79934 58633 53619 47938 РАЕКОКРАХ 4442 5681
  • НЖТИ 69055 СПИДОШЛИЦ 5256 1206
  • НЖТИ 04839 КРАНОФАЙ 0722 2206
  • УЛВН 94369 ВЬЕДЛИВЫЙ 8127 1019 КОРЖОПЛОТ 1092 7685
  • НЖТИ 35987 МЕНТОТРЕП 2869 8990

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или второй половины 1970-х годов на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Ее другое название — «жужжалка» (англ. The Buzzer).

Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76.

Ее также называют «радио Судного дня» в связи с версией о том, что станция может служить частью системы «Периметр» (или «Мертвая рука», англ. Dead Hand) — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.

Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня»
Политика
Фото:mryanfahrudin1 / Shutterstock

Ранее в июне «радиостанция Судного дня» передала четыре новых сообщения за сутки. Тогда прозвучали такие слова, как «малоснежный», «сэвошлюп», «диалектизм» и «високед».

В середине апреля на станции можно было услышать «нептун», «тимус» и другие слова. В совокупности последовало четыре сообщения за день.

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Теги
Евгений Вахляев
радиостанция сообщение шифрование
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