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Экономика ,  
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Греф заявил о необходимости более серьезного снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов будет неощутимым для экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он призвал Банк России к более решительным шагам
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Ожидаемое снижение ключевой ставки в июле должно быть более существенным, чем на 100–200 базисных пунктов, поскольку такое смягчение не окажет ощутимого эффекта на экономику. Об этом заявил на Финансовом конгрессе Банка России глава Сбербанка Герман Греф.

«Очевидно, что снижение назрело и, на мой взгляд, снижение на 100 или 200 базисных пунктов — оно будет совершенно неощутимым. Нужно делать значительно более серьезный шаг», — подчеркнул он.

По словам главы Сбербанка, реальная ставка на данный момент составляет 15–16% и сегодня экономика под «беспрецедентным давлением».

Греф добавил, что не видит рисков в случае ускоренного снижения ставки, а давление на ЦБ со стороны бизнеса объяснил как проявление «реальной озабоченности». «Я такой опасности вообще не ощущаю. Такое давление очевидно... Это демонстрация реальной озабоченности ситуацией, которая сложилась», — отметил он.

Набиуллина назвала условия для более быстрого снижения ставки
Финансы
Эльвира Набиуллина

ЦБ пока не определился, какое решение по ключевой ставке будет принято на заседании в июле, заявила ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, подход к снижению ставки требует большей осторожности, а в случае прекращения устойчивого снижения инфляции или ее роста не исключено повышение ключевой ставки.

В июне Банк России первый раз с осени 2022 года снизил ключевую ставку до 20% годовых. Все это время она держалась на рекордном уровне — 21%.

К концу года ключевая ставка может опуститься до 15–16%, заявил ранее Греф на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, траектория снижения ключевой ставки будет зависеть от проявления проинфляционных факторов.

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Сбербанк Герман Греф ключевая ставка Россия
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Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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