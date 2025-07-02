Набиуллина назвала условия для более быстрого снижения ставки

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Если статистические индикаторы будут говорить о замедлении экономики более быстрыми темпами, чем ожидалось, то и инфляция может стремиться к значениям ниже цели — это даст Центробанку возможность снижать ставку быстрее, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе, передает корреспондент РБК.

«Переохлаждение означало бы, что у нас инфляция падает ниже цели, что у нас появляется переизбыток рабочей силы, что происходит кредитное сжатие вместе с аномально низкими темпами роста денежной массы, — сказала Набиуллина. — Мы видим замедление инфляции, замедление происходит быстрее наших ожиданий, но пока эта инфляция выше цели и в годовом выражении, и в текущих темпах. Мы видим снижение остроты на рынке труда. Это тоже важный индикатор по опросам предприятий, но дефицит на рынке труда остается, и рекордно низкая безработица остается».

«Индекс бизнес-климата показывает пока нисходящую динамику. Смотрим на генерацию электроэнергии, загрузку мощностей, объем платежей в нашей платежной системе, финансовые результаты компании, аналитику банков — суммарно всё это сигнализирует о замедлении роста деловой активности, но с очень высоких темпов, которые были в 2023-2024-м году. И если вот эти опасения и индикаторы будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция будет снижаться ниже цели, и это даст нам пространство для более быстрого снижения», — подчеркнула глава ЦБ.

«Нам всем надо очень плавно пройти этот период, потому что сегодняшняя ситуация — это как некоторое зеркальное отражение того, что было в первой половине прошлого года. В первой половине прошлого года Многие ухватились за наш прогноз, что мы скоро будем снижать ключевую ставку. И проигнорировали, что это будет происходить при замедлении инфляции. Поэтому у нас брали кредиты, а инфляция не замедлялась, и нам пришлось вместо понижения ставки прийти к повышению. Сейчас волна наоборот: я вижу, что есть опасения, что, несмотря на снижение инфляции, мы будем держать высокую ставку и будет происходить переохлаждение экономики. Но это так не работает», — резюмировала Набиуллина.

Материал дополняется