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Обострение между Москвой и Баку ,  
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В ЛУКОЙЛе назвали фейком данные о задержании сотрудника в Екатеринбурге

ЛУКОЙЛ опроверг задержание своего менеджера в Екатеринбурге
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Сообщения о задержании сотрудника ЛУКОЙЛа в Екатеринбурге — фейк. Об этом РБК сообщили в компании.

«Это абсолютный фейк — в ЛУКОЙЛе нет ни такой организации, ни такого работника. Никаких задержаний сотрудников компании не производилось», — сообщили там.

Ранее о задержании сообщал азербайджанский портал Report со ссылкой на телеграм-каналы. Он указывал, что задержанного зовут Ахмед Гаджиев. Он занимает пост «руководителя производственного объединения группы компаний «ЛУКОЙЛ» на Урале», сообщал портал.

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В конце июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания уроженцев Азербайджана в рамках расследования серии заказных убийств. В полицию доставили более 50 человек, нескольких поместили под стражу в СИЗО по обвинению в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное организованной группой).

СК России сообщил, что из-за сердечной недостаточности один из задержанных фигурантов умер, причины смерти еще одного устанавливаются. Баку провел свою судмедэкспертизу и заявил, что мужчины умерли от посттравматического шока.

На фоне этой ситуации произошло резкое обострение в отношениях Москвы и Баку. В Азербайджане задержали сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»), а также восьмерых россиян, которых заподозрили в транзите наркотиков.

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Денис Малышев
ЛУКОЙЛ Баку Екатеринбург Россия обострение задержание
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