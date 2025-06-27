На Украине потребовали отстранить от должности вице-премьера Чернышова
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины потребовали отстранить от должности действующего вице-премьер-министра страны Алексея Чернышова, сообщает пресс-служба НАБУ в телеграм-канале. Требование поступило в рамках дела о коррупционной сделке.
«НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьер-министра Украины от должности», — говорится в сообщении.
Кроме того, ведомства попросили суд возложить на него залог в размере 120 млн грн (225,6 млн руб.), а также выставили ряд следующих требований:
- прибывать к следователю, прокурору и в суд по каждому требованию;
- уведомлять об изменении места жительства и работы;
- не уезжать из населенного пункта без разрешения;
- сдать свой паспорт;
- не общаться с другими подозреваемыми;
- носить электронный браслет.
Все перечисленные меры пресечения были согласованы с детективами НАБУ и прокурорами САП. Если суд примет меру, тогда Чернышову нужно будет внести залог в течение пяти дней. В противном случае ему могут избрать более суровую меру пресечения, уточнила пресс-служба.
Ранее НАБУ и САП объявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере, которая могла нанести ущерб государству более чем на 1 млрд грн ($23,8 млн). Под подозрение тогда попали пять человек: в частности, бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. Володина арестовали.
Чернышов находился за рубежом с плановой рабочей командировкой в странах ЕС. Он вернулся 22 июня. За несколько дней до этого НАБУ и САП направили секретариату кабмина приглашение чиновнику явиться для вручения подозрения 23 июня.
Собеседники издания «Украинская правда» в правоохранительных органах рассказали, что семья Чернышова выехала из страны: 19 июня — его сын, а 20 июня — жена.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года