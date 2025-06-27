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На Украине потребовали отстранить от должности вице-премьера Чернышова

Алексей Чернышов
Алексей Чернышов (Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины потребовали отстранить от должности действующего вице-премьер-министра страны Алексея Чернышова, сообщает пресс-служба НАБУ в телеграм-канале. Требование поступило в рамках дела о коррупционной сделке.

«НАБУ и САП также обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьер-министра Украины от должности», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомства попросили суд возложить на него залог в размере 120 млн грн (225,6 млн руб.), а также выставили ряд следующих требований:

  • прибывать к следователю, прокурору и в суд по каждому требованию;
  • уведомлять об изменении места жительства и работы;
  • не уезжать из населенного пункта без разрешения;
  • сдать свой паспорт;
  • не общаться с другими подозреваемыми;
  • носить электронный браслет.

Все перечисленные меры пресечения были согласованы с детективами НАБУ и прокурорами САП. Если суд примет меру, тогда Чернышову нужно будет внести залог в течение пяти дней. В противном случае ему могут избрать более суровую меру пресечения, уточнила пресс-служба.

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Алексей Чернышов

Ранее НАБУ и САП объявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере, которая могла нанести ущерб государству более чем на 1 млрд грн ($23,8 млн). Под подозрение тогда попали пять человек: в частности, бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. Володина арестовали.

Чернышов находился за рубежом с плановой рабочей командировкой в странах ЕС. Он вернулся 22 июня. За несколько дней до этого НАБУ и САП направили секретариату кабмина приглашение чиновнику явиться для вручения подозрения 23 июня.

Собеседники издания «Украинская правда» в правоохранительных органах рассказали, что семья Чернышова выехала из страны: 19 июня — его сын, а 20 июня — жена.

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Полина Харчевникова
Украина НАБУ вице-премьер отстранение от должности
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