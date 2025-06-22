Зеленский ввел новые санкции из-за Крыма

Под санкции попал бизнес-партнер собственника «Украинской правды» Томаша Фиалы и связанная с ним компания Arricano Real Estate РLC, которую обвиняют в том, что она продолжает работать в Крыму, пишет «Страна.ua»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц, «ведущих бизнес в Крыму». Об этом он написал в телеграм-канале.

«И сегодня это только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб — будем реагировать принципиально. В скором времени будут следующие санкционные решения», — сообщил Зеленский.

Как пишет «Страна.ua», под санкции попали бизнес-партнер собственника газеты «Украинская правда» Томаша Фиалы и связанная с ним компания. По данным издания, речь идет об эстонце Хиллари Тедере и компании Arricano Real Estate РLC. Самого Фиалы санкции не коснулись.

Кроме того, Зеленский ввел санкции против уехавшего в Лондон нардепа Артема Дмитрука, экс-нардепа Александра Онищенко и кинопродюсера Влада Ряшина.

Всего под них попали 13 человек и восемь компаний, из которых две зарегистрированы в России, остальные — на Кипре, уточняет «Украинская правда».

В декабре были введены санкции против 185 физлиц и юрлиц. Несколько копаний, попавших под санкции, аффилированы с фирмой Arricano Real Estate РLC, в которой одним из совладельцев является Фиала, а мажоритарным владельцем — Тедер, который был партнером Фиалы по ряду бизнес-проектов, пишет «Страна.ua». Также утверждалось, что Arricano до сих пор работает в Крыму. Фиала это отрицал.

«Страна.ua» связывает новые санкции с тем, что «Украинская правда» (УП) в последние дни освещала скандал вокруг обвинений в коррупции против вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова. На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере, которая могла привести к ущербу более чем на 1 млрд грн ($23,8 млн), писала газета. Под подозрение попали пять человек, двое из них связаны с Чернышовым. Это, по данным УП, бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. Володин был заключен под стражу. По информации издания, около месяца назад у вице-премьера были проведены обыски.

Сам он сейчас находится за границей, в его пресс-службе сообщили, что у него «плановая командировка в странах Европейского союза». Зеленский сказал, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться. Источники УП в правоохранительных органах рассказали, что семья Чернышова выехала из страны: 19 июня уехал его сын, а 20-го — жена.