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Политика ,  
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Алиханов сообщил о росте производства вооружений в несколько раз

Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Россия в несколько раз увеличила выпуск продукции в оборонно-промышленном секторе, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы», — сказал Алиханов.

По словам министра, Россия активно расширяет мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК), чтобы полностью покрывать нужды военной операции на Украине и наращивать экспорт военной техники.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В середине июня гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил об увеличении в десятки раз по сравнению с 2021 годом производства боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО. Он также отметил, что исполнение гособоронзаказа «Ростехом» составляет 99,5%, а по критически важным позициям — 100%.

В январе зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал приоритетом оборонно-промышленного комплекса на 2025 год создание высокотехнологичных вооружений.

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Минпромторг Антон Алиханов оборонная промышленность ОПК вооружения
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Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
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