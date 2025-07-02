Алиханов сообщил о росте производства вооружений в несколько раз

Антон Алиханов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Россия в несколько раз увеличила выпуск продукции в оборонно-промышленном секторе, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС.



«Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы», — сказал Алиханов.



По словам министра, Россия активно расширяет мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК), чтобы полностью покрывать нужды военной операции на Украине и наращивать экспорт военной техники.

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