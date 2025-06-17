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Политика ,  
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Чемезов доложил Путину о росте производства боеприпасов в десятки раз

Сергей Чемезов и Владимир Путин
Сергей Чемезов и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

«Ростех» увеличил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

«Если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство», — сказал Чемезов.

По его словам, за последний год производство боеприпасов на ствольную артиллерию увеличилось в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков — в 2,1 раза, снарядов для реактивной системы залпового огня — в 1,7 раза, а производство легкобронированной техники и танков — в 1,1 раза. При сравнении с показателями 2021 года рост составил десятки раз, заверил Чемезов.

Он также отметил, что 80% всего вооружения, которое используется в военной операции на Украине, производится предприятиями «Ростеха». Также, по словам главы госкорпорации, исполнение гособоронзаказа «Ростехом» составляет 99,5%, по критически важным позициям — 100%.

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В мае 2024 года в интервью РБК Чемезов заявил, что «Ростех» на 80% обеспечивает потребности армии в вооружении, которое задействовано в военной операции на Украине.

В мае Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в состав «Ростеха», передала российским военным партию истребителей Су-35С. В апреле российская армия получила от ОАК партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. В ноябре 2024 года «Ростех» также сообщал о передаче российской армии истребителей Су-57 и Су-35С.

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Евгений Вахляев
Ростех Сергей Чемезов Владимир Путин гособоронзаказ российская армия
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