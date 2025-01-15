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Политика ,  
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Медведев назвал приоритеты оборонной промышленности в 2025 году

Фото: Сергей Метелица / ТАСС
Фото: Сергей Метелица / ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал создание высокотехнологичных вооружений приоритетом оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 2025 год.

Об этом он сообщил на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

Медведев отметил, что сейчас уже «утвержден график производства особо востребованных образцов вооружения на 2025 год, по значительному числу позиций объемы этой работы увеличены».

Зампред СБ также рассказал, что задачи, которые президент России Владимир Путин поставил перед ОПК в 2024 году, выполнены. Так, поставки вооружений и спецтехники осуществлены «практически» в полном объеме, налажены поставки на фронт. В минувшем году Россия активно наращивала объемы производства по многим позициям, рассказал Медведев.

Однако, уточнил он, есть и проблемы, которые необходимо решить.

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В марте минувшего года Медведев на другом заседании группы заявил: «Самая главная проблема... заключается в том, что работать надо быстрее. Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы». 

Ранее он пояснил, что в 2024 году рабочая группа должна была уделить особое внимание реализации инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Речь идет в первую очередь об увеличении производства средств поражения, взрывчатых веществ, систем ПВО и контрбатарейной борьбы, а также бронетанковой техники, уточнил тогда Медведев.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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