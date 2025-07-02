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Минпромторг увеличит скидки по механизмам поддержки спроса на автомобили

Алиханов: Минпромторг увеличит скидки для поддержки спроса на автомобили
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минпромторг для предотвращения снижения продаж новых автомобилей по итогам текущего года планирует увеличивать скидки в рамках программ поддержки спроса, а также восстанавливать программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщил глава министерства Антон Алиханов, выступая в Совете Федерации. Его слова передает «РИА Новости».

«Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — сказал он.

Ранее Алиханов заявил, что Минпромторг рассматривает возможность обязать иностранных производителей при локализации автомобилей в России использовать российские комплектующие.

Минпромторг смягчил требования программы льготного автокредитования
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Программой «Семейный автомобиль» могут воспользоваться семьи с минимум двумя детьми. Согласно условиям, таким семьям будет предоставляться скидка в размере 10% от стоимости автомобиля. Они могут также получить скидку на электромобиль — 35%, но не более 925 тыс. руб.

Программа «Первый автомобиль» направлена на поддержку граждан, приобретающих свою первую машину. Она распространяется на определенные модели, собранные на российских заводах. Программа также позволяет взять автокредит и получить скидку за счет бюджета — 25% для жителей Дальнего Востока, 20% для остальных регионов и 35% на электромобили на всей территории всей России. Максимальная скидка на электромобили также составляет 925 тыс. руб.

Минпромторг ранее сообщал, что на финансирование программы льготного автокредитования в федеральном бюджете на 2025 год заложено более 36 млрд руб.

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Евгений Вахляев
Минпромторг автомобильный рынок Россия скидки льготное автокредитование автокредитование
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Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
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