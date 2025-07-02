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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве предупредили о закрытии до конца года программ на средства USAID

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

После закрытия американского агентства по международному развитию USAID многие украинские программы, существовавшие на его средства, могут закрыться до конца года, сообщает Kyiv Post со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников программы.

По их словам, недавно управление переходных инициатив USAID встретилось с украинской командой агентства из 120 человек, чтобы обсудить идеи, выдвинутые новой администрацией. Например, вопросы о поддержке сделки по добыче полезных ископаемых или как ускорить осуществление «плана перемирия Трампа».

«Мы больше всего опасаемся, что без работников, имевших связи на Украине, Госдепартамент и администрация Трампа будут пытаться принимать решения за Украину, а не вместе с ней. Это разрушит отношения с самым сильным союзником в Восточной Европе и самым надежным партнером, отстаивающим демократию и защищающим наши общие ценности свободы», — заключили собеседники агентства.

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Фото:Nathan Howard / Reuters

1 июля 2025 года госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что программы USAID перешли в ведение государственного департамента страны. Он заявил, что предыдущие программы были «неэффективными», а с этого дня власти будут проводить политику, которая продвигает интересы Америки.

В публикации Kyiv Post говорится, что с 2022 года агентство оказывало важнейшую поддержку Украине по всему спектру секторов: от прямой бюджетной помощи до гуманитарной помощи, экономического развития и ремонта необходимой инфраструктуры.

С 2022 года правительство США предоставило Украине более $30 млрд прямой бюджетной поддержки через USAID, а гуманитарная помощь превысила $3 млрд, покрывая примерно 30% расходов Украины на гуманитарные программы. По состоянию на конец 2024 года USAID управляло 39 активными программами в Украине с общим бюджетом $4,28 млрд.

Агентство США по международному развитию (USAID) — это американское правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития. Они концентрировались на таких целях, как поддержка экономического роста, предоставление гуманитарной помощи, участие в проектах здравоохранения и так далее.

Новая администрация США обвинила программу в «неэффективности», поддержке «бесполезных инициатив» и «трате денег налогоплательщиков».

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Александра Озерова
USAID Украина США программы поддержка
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